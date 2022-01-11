В войсках СЗОК начался этап внезапной проверки готовности дежурных сил

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Северо-западном оперативном командовании начался очередной этап внезапной проверки боевой готовности дежурных сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Согласно распоряжению командующего войсками Северо-западного оперативного командования Александра Науменко проверяется боевая готовность подразделений 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, назначенных в состав дежурных сил. Проведением мероприятия руководит заместитель командующего войсками объединения генерал-майор Владимир Кулажин.

Подразделениям 120-й отдельной механизированной бригады предстоит совершить марш комбинированным способом на 227-й общевойсковой полигон Борисовский, занять назначенный район, выполнить ряд учебно-боевых задач по обнаружению, блокировке и уничтожению условного противника совместно с подразделениями родов войск и специальных войск, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения БЛА будут применяться для выполнения разведывательных функций, корректировки артиллерийского огня, доразведки результатов уничтожения целей артиллерийскими подразделениями, а также сопровождения учебного боя.

Основная цель проверки - оценка готовности подразделений, назначенных в состав дежурных сил, выполнять поставленные задачи в соответствии со складывающейся обстановкой. Итоги проверки будут определены по результатам контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин и стрелкового оружия.-0-