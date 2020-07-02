В Волковыске новоселье справит загс

2 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске 3 июля по новому адресу начнет работать загс, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Волковысском райисполкоме.

Отдел записи актов гражданского состояния переедет в обновленное здание по ул.Советской, 22. Ранее здесь размещался Центр творчества детей и молодежи, также сменивший прописку.

"Самое главное - это комфортные условия для работы сотрудников, а также организации торжественных мероприятий. Например, ранее торжественные регистрации браков проводились в районном Доме культуры, сейчас же есть красивый зал для этого. Появились также комнаты жениха и невесты, уютные кабинеты для специалистов, оборудованный согласно всем нормам архив", - рассказала начальник отдела записи актов гражданского состояния Волковысского райисполкома Елена Новацкая. Она подчеркнула, что создана в обновленном здании и безбарьерная среда. Рядом - удобная парковка для свадебных кортежей.

Ремонт занял около полугода. Финансировались работы из средств районного бюджета, а также частично из денег, собранных на районных субботниках в 2019-м и в 2020 годах.

Загс занял первый этаж здания. Второй планируется сдать в аренду для предпринимателей, оказывающих сопутствующие услуги. Там можно организовать продажу цветов, открыть свадебный салон, парикмахерскую или фотовидеостудию.-0-