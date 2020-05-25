25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе прокуратура выявила нарушения при добыче полезных ископаемых и обращении с отходами. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура района совместно с инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды проверила соблюдение законодательства при эксплуатации карьеров и обращении с отходами. Установлено, что работа профильных организаций в этой сфере не всегда отвечала требованиям нормативных правовых актов.

Например, возле границ внутрихозяйственного карьера, отведенного РСКУП "Волковысское", выявлены несанкционированные свалки отходов из стекла, шифера, полиэтилена, другого бытового мусора. Также свалка строительных и коммунальных отходов обнаружена на землях филиала "Агрокомплекс "Шиловичи" ОАО "Агрокомбинат "Скидельский".

Осмотр внутрихозяйственного карьера СКУП "Волпа" показал, что предприятие добывало полезные ископаемые за границами предоставленного для этих целей земельного участка, а напротив одного из полей организации обнаружены явные признаки забора песчано-гравийной смеси без разрешения Волковысского райисполкома.

"Кроме того, на карьерах отдельных сельхозорганизаций отсутствовали либо находились в открытом положении шлагбаумы. Это способствовало беспрепятственному доступу на их территорию посторонних лиц и могло повлечь за собой незаконное изъятие природных ресурсов", - рассказали в прокуратуре.

Прокурор района внес представление в Волковысский райисполком с требованием устранить названные недостатки в работе. Также в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды направлено поручение о начале административного процесса о нарушении права государственной собственности на недра в отношении СКУП "Волпа".

Исполнение акта надзора взято на контроль.-0-