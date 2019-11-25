В Воложине 30 ноября проведут марафон женского здоровья

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Воложинской центральной районной больницы 30 ноября впервые проведут в районе большой марафон "Женское здоровье", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Медики изучили проблему снижения рождаемости, вопросы здоровья женского населения Воложинского района. По подсчетам специалистов, количество обслуживаемого населения здесь более 33 тыс. человек, из них женщин - свыше 17 тыс. (в репродуктивном возрасте около 7 тыс.). Возникла необходимость повышать уровень знаний и осведомленности жительниц района о возможности сохранить свое здоровье, ранних признаках заболеваний и бесплодии, вариантах их лечения и диагностики, методиках ведения родов и многом другом. Так появилась идея провести первый в районе марафон "Женское здоровье".

Вся полезная информация будет подаваться в понятной и интересной форме, консультации высококвалифицированных специалистов будут проходить в формате живого общения. Будут организованы шесть зон различных тематик, среди которых "Женское здоровье в репродуктивном возрасте", "Все о родах…", "По какому анализу можно определить, грозит ли вам рак", "Почему в некоторых случаях тест дает положительный результат, хотя женщина здорова", "Связь женского здоровья и гормонов щитовидной железы и не только". Каждую зону будет сопровождать специалист: акушер-гинеколог, психолог, косметолог, эндокринолог, а также врач лабораторной диагностики.

Во время марафона запланированы бесплатные флюорография, цитология, лабораторные исследования: анализ крови на онкомаркеры, ВИЧ, гормоны щитовидной железы. Также планируется проведение УЗИ органов малого таза. Опытный врач-косметолог расскажет о типе кожи и даст все рекомендации по уходу.

Приходить на марафон мамы могут с детьми - для самых маленьких посетителей будет организована детская комната, для тех, кто постарше, запланирована развлекательная программа, а также площадка с аквагримом. Будет оборудовано также специальное помещение для кормления грудных детей.-0-