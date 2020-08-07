В Воложинском районе дали старт реконструкции участка трассы М7

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе дали старт реконструкции автомобильной дороги М7 Минск - Ошмяны - граница Литвы (пункт пропуска "Каменный лог"), передает корреспондент БЕЛТА.

Трасса М7 связывает Минск с белорусско-литовской границей. Большая часть магистрали проходит по территории Гродненской области. "Это достаточно серьезный и значимый объект в западном направлении границ нашей страны. Средства на реконструкцию выделил Европейский инвестиционный банк. Общая стоимость проекта составляет 110 млн евро, из них более 20 млн евро пойдут на реконструкцию пункта пропуска "Каменный Лог". Он увеличит свою пропускную способность в два раза - до 6 тыс. автомобилей. Скорость перемещения через границу также станет более комфортной", - сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Алексей Авраменко

По его словам, дорога будет сделана по параметрам второй категории с укрепленной асфальтированной обочиной. В целом будет реконструировано 106 км. "Мы провели международный конкурс на выбор подрядной организации и подписали контракт с Гомельским дорожно-строительным трестом №2 на реконструкцию первых 33 км этой дороги", - рассказал министр.

Заместитель председателя Минского облисполкома Александр Кручанов отметил, что дорога М7 - инфраструктурный объект, который повышает конкурентоспособность, транзитную привлекательность Беларуси. Кроме того, это дополнительные поступления в копилку страны.

Завершить реконструкцию планируется в 2021 году.

В мероприятии приняли также участие председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич, зампредседателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко, руководители дорожных предприятий, подрядных и проектных организаций, а также представители местных органов власти.-0-

Фото пресс-службы Минтранса