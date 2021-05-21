21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе на участке дороги М7 сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

С 23.00 сегодня до 1.00 22 мая на 70-м км автодороги М7 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики Воложинского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в обоих направлениях.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-