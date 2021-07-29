В Воложинском районе определили территорию под жилую усадебную застройку

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воложинский райисполком утвердил градостроительный проект детального планирования индивидуального жилищного строительства в д.Выгоничи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проектируемая территория площадью 18,7 га находится в восточной части д.Выгоничи, за дорогой местного значения Раков - Волма. Она размещается на землях сельскохозяйственного назначения, преимущественно луговых.

Градостроительный проект разработан ОАО "Белкомплекспроект". Его планируют реализовать в два этапа до 2025 года. Во время первого решат вопросы с инженерной и транспортной инфраструктурой, во время второго выполнят решения по индивидуальной жилой застройке и общественным объектам.

Территория предусмотрена под возведение преимущественно жилой усадебной низкоплотной застройки с величиной участка до 0,15 га. По специальному разрешению возможно строительство гостевых домиков, объектов общественного, коммунально-бытового, инженерно-транспортного назначения для обслуживания населения, соцкультбыта, мастерских и строений для небольших экологически чистых производств индивидуальной деятельности.

Для удобства населения на территории предлагается к размещению детский сад, предприятия торговли с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и непродовольственной группы, кафе на 25 посадочных мест и аптека. Для хранения автомобильного транспорта вблизи общественных зданий построят стоянки или парковки.

С учетом отсутствия школ в пределах пешеходной доступности, проектом также планируется организация подвоза детей к учреждениям образования, расположенным в близлежащих населенных пунктах. Транспортное обслуживание проектируемой территории будет осуществляться пригородными автобусами, проходящими по автомобильной дороге Н8252.-0-