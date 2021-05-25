25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе сегодня временно ограничат движение, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

25 мая с 23.00 до 02.00 26 мая на 69-м км автодороги М7 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики в Воложинском районе запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее.

Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в обоих направлениях.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-