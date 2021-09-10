В Воложинском районе спасатели помогли заблудившейся пенсионерке выйти из леса

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе спасатели помогли заблудившейся в лесу пенсионерке, сообщили БЕЛТА в МЧС.

10 сентября в 11.30 спасателям поступило сообщение о том, что требуется помощь потерявшемуся в лесу вблизи деревни Бузуны Воложинского района человеку.

"За помощью обратилась сама заблудившаяся женщина, которая приехала на дачу и оправилась в лес за грибами. Уйдя в вглубь лесного массива на 800 м, она не смогла найти дорогу к дому. Выйдя к линии электропередачи, гражданка позвонила на "101". Мы ей объяснили, как посмотреть на высоковольтном столбе информацию, которая поможет определить ее местоположение, что она и сделала. Впоследствии женщина нас дождалась на указанном месте, и мы помогли ей выбраться из леса", - рассказал командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста №13 Воложинского районного отдела по ЧС Константин Маргулевич.

В 12.14 работниками МЧС женщина была обнаружена. В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась.-0-