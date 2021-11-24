24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе вблизи деревни Петриловка временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"Сегодня в период с 19.30 до 21.00 на 52-м км автодороги М6 Минск - Гродно вблизи деревни Петриловка Воложинского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено в направлении города Гродно", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-