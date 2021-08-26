В вопросах безопасности не может быть деления на зоны ответственности - Соловей

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26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В вопросах безопасности нет и не может быть деления на зоны ответственности. Акцент на этом сделал сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на заседании облисполкома, которое прошло с участием заместителя премьер-министра Юрия Назарова и государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, передает корреспондент БЕЛТА.Главной темой обсуждения стала общественная безопасность в регионе и исполнительская дисциплина.Геннадий Соловей обратил внимание: подписанная 17 лет назад и отредактированная в 2015 году директива "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины" не утратила актуальности и требует дальнейшего осмысления и поиска новых подходов. "Это связано с кардинально изменившейся социально-политической и экономической обстановкой не только внутри страны, но и на ее внешних границах. Новые вызовы и угрозы, о существовании которых в 2015 году многие даже не подозревали, сегодня стали одним из решающих факторов реальности", - сказал губернатор.По его мнению, основные положения директивы №1 позволяют достаточно оперативно реагировать на стремительно меняющуюся ситуацию. "И здесь важно, чтобы каждый руководитель, каждый член коллектива, каждый человек понимал, что в вопросах безопасности нет и не может быть деления на зоны ответственности", - считает Геннадий Соловей.Он добавил: как незыблемые заповеди должны исполняться требования инструкций по безопасности - противопожарной, производственной, на воде, на дороге, в быту и т.д. "Цена расплаты за несоблюдение - здоровье и жизнь человека. А далее по цепочке - сломанные судьбы ответственных за случившиеся работников. Поэтому в этих вопросах должны главенствовать жесткая диктатура соблюдения техники безопасности и бдительность всех заинтересованных. А незаинтересованных в вопросах сохранения жизни просто не должно быть", - заострил внимание председатель облисполкома.Руководитель области подчеркнул, что не должно быть и никакого самоуспокоения: "Даже при общей положительной динамике по снижению гибели людей от внешних причин практически по всем направлениям, кроме гибели на пожарах".На заседании обсудили дальнейшие меры, чтобы не допускать гибели и травмирования людей, проанализировали причины несчастных случаев, определили дополнительные резервы и ресурсы, которые помогут улучшить ситуацию.-0-