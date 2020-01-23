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23 января 2020, 11:34

В вопросах наведения порядка на земле нужен системный подход - Исаченко

Анатолий Исаченко. Фото из архива
Анатолий Исаченко. Фото из архива

23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В вопросах наведения порядка на земле нужен системный подход, заявил сегодня на заседании Брестского облисполкома заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании рассматривался вопрос эффективности мероприятий по наведению порядка на земле, проведенных на территории области в 2019 году, и задачах на 2020-й. "Вопрос очень серьезный и требует системного подхода. Без этого здесь ничего не решить. Первое: прежде чем говорить о сборе мусора, надо проверить, все ли заключили договоры. Элементарный вопрос. Кто вывозит, куда? Ведь за вывоз мусора надо платить, поэтому многие не хотят заключать договоры. Это особенно касается различных товариществ", - сказал сенатор.

Проблемой является и уборка придорожного мусора.

/Будет дополнено/.-0-

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