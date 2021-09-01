В вузах Витебской области с 1 сентября начнут учебу почти 4,3 тыс. первокурсников

1 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В университетах Витебской области начнут учебу почти 4,3 тыс. первокурсников, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля региона.

План приема на бюджетную форму обучения на 100% выполнен в трех учреждениях образования области - ВГУ имени П.М. Машерова, Витебском государственом медицинском университете (ВГМУ) и Полоцком госуниверситете (ПГУ). "Приемными комиссиями зачислены (за счет средств бюджета и на условиях оплаты) 4295 человек. Наибольший конкурс сложился на таких специальностях: в ВГУ - "правоведение" и "международное право" (6,3 человека на место), ПГУ - "социальные коммуникации" (5,33), Витебском государственном технологическом университете - "дизайн (виртуальной среды)" (8,6), в Витебской академии ветеринарной медицины - "ветеринарная санитария и экспертиза" (2,4), ВГМУ - "педиатрия" (2,6)", - рассказали в КГК региона. Из всех зачисленных имеют диплом с отличием 82 первокурсника, являются медалистами 367 человек.

В учреждения среднего специального образования Витебской области поступили 4020 человека: из них на бюджет 3089, на условиях оплаты - 931.

В КГК добавили, что во время вступительной кампании учреждения образования создали необходимые условия для абитуриентов. Весь процесс прошел спокойно и согласно законодательству.-0-