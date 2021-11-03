В выездных пунктах вакцинации от COVID-19 в Могилеве можно получить прививку от гриппа

3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В выездных пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции в Могилеве можно получить прививку от гриппа. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный государственный санитарный врач региона Светлана Нечай.

"В регионе активно продолжается вакцинация населения как от коронавирусной инфекции, так и от гриппа. Помимо поликлиник, прививку от гриппа можно сделать в выездных пунктах вакцинации. Схемы получения прививки - такие же, как при вакцинировании от COVID-19. Для этого необходимо иметь на руках паспорт", - отметила Светлана Нечай.

Прививка от гриппа в выездных пунктах делается бесплатно - жителям региона предлагают препарат российского производства "Гриппол плюс". По словам главного санитарного врача области, эта вакцина используется уже достаточно давно и хорошо зарекомендовала себя. "Для ее хранения не требуется дополнительного оборудования - все необходимые установки уже имеются в выездных пунктах вакцинации", - подчеркнула она.

Как рассказала заместитель главного врача по медицинской части Могилевской центральной поликлиники Алла Ляхович, прививки от гриппа в выездных пунктах областного центра делают только взрослым. "Эти пункты оборудованы взрослыми поликлиниками города. Потому там может привиться любой желающий в возрасте от 18 лет и старше. За прививками от гриппа для детей необходимо обращаться в детские учреждения здравоохранения", - подчеркнула она.

Всего в Могилеве работает 6 прививочных пунктов в крупных торговых центрах города, еще один оборудован на железнодорожном вокзале.-0-