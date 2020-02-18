В "Загорье" заехали 33 китайских студента, вернувшихся с родины в Беларусь

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минский областной центр медицинской реабилитации "Загорье" заехали первые китайские студенты, вернувшиеся с родины в Беларусь, - 33 человека. В основном это студенты Белорусской государственной академии музыки, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

"Все они чувствуют себя хорошо, температуры ни у кого нет. Уже сегодня студенты пройдут необходимое обследование, - рассказала Юлия Бородун. - Кроме того, в течение дня в "Загорье" ожидается еще один заезд".

Пресс-секретарь Минздрава напомнила, что в "Загорье" обязательное оздоровление и акклиматизацию пройдут около 200 китайских студентов. Такие дополнительные меры созданы для тех, кто не контактировал с больными и не посещал эпидемически неблагополучные районы, а также тех, к кому применялись карантинные меры в КНР. Всего в Беларуси обучаются около 5 тыс. китайских студентов, большинство из них не выезжали на каникулы в Китай.

Случаи заболевания инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, в Беларуси не зарегистрированы. Вместе с тем с 30 января в режиме повышенной готовности в стране работают санитарно-эпидемиологическая служба, скорая медицинская помощь, амбулатории, поликлиники и больницы. Организации здравоохранения готовы к приему пациентов с подозрением на заболевание и медицинскому наблюдению за контактными лицами. В диагностической лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обеспечено круглосуточное дежурство для проведения исследований и тестов.-0-