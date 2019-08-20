В заказнике "Славгородский" появятся веломаршруты и вышка по наблюдению за птицами

20 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Славгородском районе приступили к реализации экологической инициативы "Особо охраняемые природные территории как ресурс экологического образования", в которой республиканский водно-болотный заказник "Славгородский" станет экотуристической дестинацией с акцентом на экологическое образование школьников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор местного фонда "Возрождение-Агро" Виталий Варабей.

Экологическая инициатива будет реализована с августа 2019 года по декабрь 2020 года на территории Славгородского района. Она предполагает оснащение трех партнерских школ (агрогородков Лопатичи и Поповка, СШ №2 Славгорода) и заказника "Славгородский" оборудованием и материалами для проведения экологических образовательных мероприятий. Для этих целей местный фонд развития сельских территорий "Возрождение-Агро" получит средства ЕС и административную поддержку Программы развития ООН по их освоению, а также привлечет средства софинансирования.

Во время реализации экологической инициативы разработают стенды экологической направленности, появятся обустроенные пешеходный и велосипедный маршруты, будет установлена вышка для наблюдения за птицами в заказнике "Славгородский". Планируется, что обучающий компонент инициативы затронет прежде всего учителей и сотрудников заказника, которые смогут передавать школьникам знания о биоразнообразии природоохранной территории.

"Реализуемая инициатива позволит соединить экологию и школьное образование и создать комплексную программу практико-ориентированных занятий для школьников с использованием инфраструктуры заказника "Славгородский", - отметил Виталий Варабей. - Эта инициатива позволит привлечь детей к природоохранной деятельности, расширит их экологический кругозор. Приобретенный опыт и знания предполагается распространить и в других учреждениях образования района".

Инициатива реализуется в рамках проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", финансируемого ЕС и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.-0-