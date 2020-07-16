В заказнике "Средняя Припять" определили участки для туристических стоянок

16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинский райисполком определил на территории ландшафтного заказника республиканского значения "Средняя Припять" места для туристических стоянок, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор заказника Алина Волосевич.

"Согласно закону "Об особо охраняемых природных территориях" на территории заказника запрещена установка палаток и палаточных городков. Но есть один нюанс. Местные власти имеют право определить места для стоянок отдыхающих. Пинский райисполком принял решение, что палатки в заказнике "Средняя Припять" можно размещать на семи участках", - отметила Алина Волосевич.

Так, палатки и туристические стоянки можно обустраивать на правом и левом берегах реки Ясельда на участке от моста на трассе Лунинец - Пинск до гидроузла №11 "Качановичи". Места для отдыха на правом побережье Припяти разрешены на участке от садоводческого товарищества "Речник" до деревни Березцы. На левом берегу этой реки можно остановиться в пределах точки вблизи деревни Кривичи Городищенского сельсовета до деревни Березцы Парохонского сельсовета. Также туристам разрешили устанавливать палатки на берегу озера Блудное, побережье реки Стырь рядом с деревней Голицы и в старице Припяти возле деревни Березцы.

"Это более 126 км побережий. Такие места имеют большой спрос у рыбаков, туристов. Решили задействовать эти участки, чтобы люди беспрепятственно и без нарушения законодательства там останавливались. Они смогут установить палатку, отдохнуть, перекусить и отправиться дальше в путь", - пояснила директор заказника.

По ее словам, экологический туризм становится все более популярным. Например, в конце июня вдоль озера Блудное в Пинском районе открылась прогулочная тропа. "Мы нацелены развивать экотуризм на Полесье. Предоставляем отдыхающим прокат лодок, катеров, байдарок, велосипедов. Будем продолжать работать, чтобы сделать отдых на природе еще более привлекательным", - подчеркнула Алина Волосевич.

"Средняя Припять" располагается на территории Пинского, Лунинецкого и Столинского районов Брестской области, а также частично - Житковичского района Гомельской области. Площадь ландшафтного заказника составляет более 90 тыс. га.-0-