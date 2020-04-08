В заказнике "Стрельский" юрлицам и ИП запретили заготовку дикоросов

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории республиканского заказника "Стрельский" в Гомельской области юрлицам и ИП запретили заготовку дикорастущих растений и их частей. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 апреля 2020 года №199, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

После преобразования общая площадь "Стрельского" уменьшена с 12 161 га до 12 054,09 га. На большей части территории запрещается проведение рубок главного пользования.

Заказник "Стрельский" передается в управление Калинковичского и Мозырского райисполкомов. Им в шестимесячный срок поручено обеспечить регистрацию заказника и установку специальных информационных знаков на его границах. Лодочные причалы, оборудованные зоны и места отдыха, экологические тропы, туристические и транспортные стоянки размещаются в местах, определенных планом управления заказником либо решением Калинковичского или Мозырского райисполкомов.

Юридические и физические лица, в том числе ИП, виновные в нарушении режима охраны и использования заказника "Стрельский", несут уголовную, административную и другую ответственность в соответствии с законодательством.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-