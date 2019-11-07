В законотворчестве важно сохранить преемственность - сенатор

7 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В законотворчестве важно сохранить преемственность внешней и внутренней политики Беларуси. На этом сделал сегодня акцент в беседе с журналистами член Совета Республики, начальник Гомельской таможни Феликс Яшков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работу над законопроектами, которые поступают на рассмотрение в Совет Республики, необходимо строить таким образом, чтобы была преемственность внешней и внутренней политики Беларуси", - сказал Феликс Яшков. По его мнению, цель деятельности сенаторов - работать эффективно на решение и жизненных вопросов людей, и проблем, с которыми сталкиваются в экономическо-производственной сфере.

Феликс Яшков пояснил, что уже имеет определенный опыт нормотворческой деятельности. Так, он входил в состав рабочей группы по внесению изменений и дополнений в белорусское законодательство по вопросам уголовно-административной ответственности, а также в состав экспертной группы при изучении некоторых международных договоров и соглашений. Полученные знания, опыт, навыки сенатор намерен применять в работе на благо Гомельской области и страны в целом.

Восемь представителей в Совет Республики Национального собрания от Гомельской области выбрали сегодня в Гомеле на заседании депутатов местных советов базового уровня региона. Сенаторов избирали путем тайного голосования, участие в котором приняли 420 депутатов из всех районов области.-0-