В закулисье спортивных побед пригласит фотовыставка в Гомеле

4 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка фотографий Евгения Змушко "Закулисье побед" откроется 10 июня в музее истории печати и фотографии Гомельской области, сообщили БЕЛТА в музее истории Гомеля.

Экспозиция приурочена к II Европейским играм, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

Фотохудожник более чем в трех десятках работ расскажет, как труден путь к успеху и как много он требует времени, сил, внимания. Снимки перенесут посетителей в тренировочные залы минских клубов гимнастики, в которых можно будет увидеть процесс подготовки граций к выступлениям. "Зачастую, находясь на трибунах спортивных состязаний, около экранов телевизоров, мы видим только конечный результат, совершенно не представляя, сколько всего пришлось сделать, чтобы этого результата добиться. Автор в своих работах через закулисную жизнь соревнований передал нелегкий и долгий путь гимнасток к победам", - отметили в государственном учреждении.

На церемонии открытия выставки фотогероини - воспитанницы клубов гимнастики порадуют зрителей выступлениями. Также все желающие смогут задать интересующие их вопросы автору выставки.

Евгений Змушко родился в 1979 году в Минске. Окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Фотографией увлекся еще во втором классе, однако серьезно заниматься фотоделом начал с 2013 года. Предпочитает жанр репортажной съемки, автору нравится запечатлевать момент, не замеченный другими людьми.

Побывать в "Закулисье побед" в музее истории печати и фотографии можно будет по 13 июля.-0-