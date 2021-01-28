28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заостровечье и Столбцах из-за аварии без воды оставались 52 частных и 11 многоквартирных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"27 января в 10.57 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 90 мм по ул.Чехова в агрогородке Заостровечье Клецкого района Минской области. Без водоснабжения оставались 52 частных жилых дома. В 13.00 водоснабжение потребителей восстановлено", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 11.16 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм по ул.Центральной в Столбцах. Без водоснабжения оставались 11 многоквартирных жилых домов. В 13.10 водоснабжение потребителей восстановлено.-0-