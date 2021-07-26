В Заславле открылся мини-центр безопасности

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Заславле в торжественной обстановке распахнул двери новый мини-центр безопасности жизнедеятельности. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"Центр безопасности, который мы открываем совместно для обучения населения основам безопасной жизнедеятельности, несомненно, поможет повысить культуру безопасности жителей и гостей Пристоличья", - сказал председатель Минского райисполкома Владимир Юргевич.

Начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович отметил, что это уже двадцатый мини-центр безопасности на территории области. "Самое главное, что это площадка, где мы можем говорить нашим детям, подрастающему поколению, что такое хорошо и что такое плохо. Например, практически каждую неделю в нашей стране на воде погибают люди, к сожалению, в их числе есть и дети. Наша общая задача - максимально обезопасить подрастающее поколение, в чем, несомненно, помогают подобные центры", - уверен он.

"Школьники смогут приобрести необходимый опыт поведения в различных чрезвычайных ситуациях, пройти тестирование по основам безопасности жизнедеятельности, получить навыки оказания первой помощи, узнать, к каким последствиям приводят пожары. Дошколятам будут демонстрироваться различные мультфильмы на тему пожарной безопасности, - отметили спасатели. - Для обучения посетителей будет использоваться технология "Виртуальная реальность". Школьники смогут изучить правила безопасного поведения дома в условиях, максимально приближенных к действительности. Например, можно увидеть, что будет, если оставить заряжаться на ночь включенный в розетку мобильный телефон".-0-

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