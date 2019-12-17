В Заводском районе Минска 18 декабря отключат горячую воду и отопление

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с выполнением работ по монтажу вновь построенной тепловой сети на объекте торгового назначения на пересечении ул.Голодеда и ул.Краснослободской 18 декабря временно отключат горячую воду и отопление, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".

Горячее водоснабжение и отопление у потребителей будет отсутствовать с 8.00 до 18.00 по некоторым адресам по ул.Ташкентской, Уборевича, Ауэзова, Старобинской, Голодеда, в средних школах №143, 46, 131, на некоторых предприятиях и объектах торговых сетей. С полным списком жилых домов и других помещений можно ознакомиться на сайте "Минскэнерго".

На предприятии также обращают внимание, что все виды работ согласованы с заместителем главы администрации Заводского района.-0-