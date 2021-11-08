В Заводском районе Минска за день выявлено 12 нарушений ПДД водителями такси

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За один день в Заводском районе Минска выявлено 12 нарушений ПДД водителями такси. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"ГАИ продолжает выявлять факты нарушений водителями такси. Сегодня на улице Ташкентской в городе Минске инспекторы ГАИ Заводского района совместно с сотрудниками Транспортной инспекции провели рейдовое мероприятие по контролю за соблюдением ПДД водителями такси", - рассказали в ГАИ.
За время проверки сотрудники ГАИ остановили более 20 автомобилей такси и выявили 12 нарушений. В их числе нарушения скоростного режима, правил маневрирования, разговор по телефону во время движения, отсутствие разрешения на допуск к участию в дорожном движении, отсутствие договора обязательного страхования.-0-