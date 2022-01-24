В здравницах Гомельской области в 2021 году отдохнули более 96 тыс. человек

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году в здравницах Гомельской области прошли санаторно-курортное лечение и оздоровление 96 756 человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

По путевкам за счет средств республиканского бюджета и государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения Беларуси отдохнули и поправили здоровье 42 522 человека. За счет средств юрлиц - 25 088 человек, физических лиц - 29 146. Объем выручки от санаторно-курортных и оздоровительных услуг составил Br74,5 млн. Иностранцам были проданы 12 663 путевки, в том числе более 10 тыс. - физлицам. Выручка от экспорта услуг - Br10 млн.

Средняя заполняемость здравниц Гомельской области в 2021 году составила 78,8%.

В областном управлении отметили, что здравницы региона постоянно работают над развитием материально-технической базы, расширением перечня предоставляемых услуг. Так, на укрепление материально-технической базы санаторно-курортных и оздоровительных организаций в 2021 году из разных источников направлено и использовано более Br9 млн. Для создания безбарьерной среды - порядка Br300 тыс.

В минувшем году 14 санаторно-курортных организаций Гомельской области прошли государственную аттестацию. "12 здравниц подтвердили свой статус и категорию. Проведенная работа по укреплению материально-технической и медицинской базы позволила детскому реабилитационно-оздоровительному центру "Романтика Люкс" повысить свою категорию со второй до первой, подтвердив статус санаторно-курортной организации для детей. А санаторий "Золотые пески" расширил категории граждан, которых принимает на санаторно-курортное лечение и оздоровление, подтвердив первую категорию, ему присвоен статус санаторно-курортной организации для взрослых, взрослых и детей, детей", - рассказали в управлении.

По словам специалистов, в здравницах региона продолжат создавать максимально привлекательные и комфортные условия для отдыхающих.-0-