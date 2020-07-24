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24 июля 2020, 15:46

В здравоохранении не бывает случайных людей - в Чечерском районе чествовали медработников

Фото из архива
Фото из архива

24 июля, Чечерск /Корр. БЕЛТА/. Церемония чествования медицинских работников, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, состоялась сегодня в Чечерском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Чечерского райисполкома Юрий Деркачев поблагодарил врачей, медицинских сестер, санитаров, всех причастных за труд в сложившейся эпидемиологической ситуации. "Вы не просто работаете с людьми, вы их спасаете, лечите заботой и добрым словом", - сказал он. Во многом благодаря энтузиазму и настойчивости медработников в стране удалось не только сохранить, но и значительно развить систему здравоохранения, освоить самые передовые методы профилактики и лечения заболеваний, расширить спектр оказываемых услуг.

"Развитие здравоохранения было, есть и будет важнейшим приоритетом государственной политики, направленной на заботу о здоровье граждан", - подчеркнул Юрий Деркачев.

Как рассказал главный врач Чечерской центральной районной больницы Андрей Табаньков, первые пациенты с COVID-19 в районе были зарегистрированы в апреле. "Еще на начальном этапе мы провели необходимые подготовительные мероприятия: перепрофилировали коечный фонд для пациентов с COVID-19, закупили дополнительно средства защиты. Для работы с данной категорией пациентов было предусмотрено 65 коек. Мы перепланировали терапевтическое отделение, в инфекционном увеличили места до 20 коек. Работало и отделение реанимации на шесть коек", - сказал главный врач. В районе сформировали две бригады для работы с пациентами на дому. Эти бригады осуществляли забор материала для ПЦР-исследований, отслеживали дальнейшее амбулаторное лечение, контактные группы и т.д.

Большую помощь оказали областные организации здравоохранения - тяжелых пациентов переводили на лечение в областную инфекционную больницу, туберкулезную. Также на протяжении всего этого времени помощь оказывала областная клиническая больница. Большую поддержку оказали и главное управление здравоохранения облисполкома, и местная власть: были выделены необходимые средства на закупку средств защиты, оборудования - рециркуляторов воздуха, бесконтактных термометров и т.д. Главный врач поблагодарил также спонсоров - ОАО "Отор" и "Звезда". Он добавил, что позитивно влияли на настрой врачей, среднего медицинского персонала различные акции, которые проводили в районе.

В числе тех, кто сегодня получил заслуженную награду, - медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации ЦРБ Елена Лопатина. В отрасли здравоохранения она трудится уже более 25 лет. "Случайных людей в медицине не бывает, - убеждена медсестра. - Ситуация с COVID-19 это подтвердила в очередной раз. В пандемию каждая смена для нас - испытание, потому что работать приходиться в специальном костюме, респираторе, очках, двух парах перчаток. Но думать о собственных неудобствах нам некогда. Потому что нас ждут пациенты, которым нужна помощь, поддержка и вера в скорейшее выздоровление".

Главная медицинская сестра Чечерской ЦРБ Ольга Дубинина, которая также поднималась на сцену для награждения, считает, что результат всегда зависит от всего коллектива. "В нашем учреждении работают грамотные, квалифицированные люди, умеющие оказать медицинскую помощь в любой ситуации. Поэтому нам удается справляться и со сложившейся ситуацией", - сказала она.

Искренние слова признательности и благодарности за профессионализм, терпение, любовь к делу и человеку адресовали на церемонии чествования медработникам руководители сельхозпредприятий района "Отор" и "Звезда" Татьяна Струк и Галина Трибунах. В знак благодарности от тружеников села они преподнесли людям в белых халатах караваи и сертификаты - районной больнице и районному центру гигиены и эпидемиологии. "Вы сохранили здоровье труженикам села, а они продолжают обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны", - заключили руководители сельхозпредприятий.-0-

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здравоохранение медицина Чечерск
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