В Жабинке начали строить жилье для очередников из Бреста

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке начали строить жилье для брестчан, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Такая информация опубликована в Telegram-канале "Жабінка актуальна", сообщает БЕЛТА.

Ближе к центру Жабинки закладывают новый жилой квартал. Там появятся многоэтажки, в которых смогут получить квартиры жители Бреста. Первый дом уже начали строить. "В первом девятиэтажном доме мы выделили 54 квартиры для жителей Бреста, 18 - многодетным семьям из Жабинки, - рассказал председатель Жабинковского райисполкома Вадим Кравчук. - Район застройки имеет перспективы в развитии инфраструктуры: строительство торгового центра и детского сада, реновация логистики, развитие транспортного сообщения, наличие больницы, учреждений образования". В этом квартале в нынешнем году планируют построить три девятиэтажки, в 2023-м - еще четыре.

В строящемся доме одно- и двухкомнатные квартиры предусмотрены для новоселов из Бреста. "Сегодня подписал решение о распределении этих квартир. С 4 февраля администрации Ленинского и Московского района Бреста начнут работу по формированию списка брестчан для направления на долевое строительство в Жабинку с использованием господдержки в виде предоставления льготного кредита или субсидии. В течение месяца нуждающимся в улучшении жилищных условий необходимо написать заявление на квартиру по месту постановки на учет", - написал в своем Telegram-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Местные власти обращают внимание на выгодное расположение города-спутника. До Бреста ехать около 20 км, до аэропорта - 8 км, до Беловежской пущи - 45 км.-0-