В Жабинке началось строительство новых очистных сооружений

15 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке приступили к реализации первого этапа модернизации городских очистных сооружений, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Жабинковского ЖКХ Павел Заграй.

"Идут полномасштабные строительные работы, насколько это позволяет погода. Сейчас на стройплощадке заканчивается нулевой цикл по возведению административного корпуса, ведется планировка под прокладку кабельных линий, напорного и самотечного коллекторов. Генподрядчиком на объекте выступает ОАО "Полесьежилстрой". Первый этап - строительство самих очистных - должен быть завершен в декабре текущего года. Второй этап предполагает автоматизацию и диспетчеризацию объекта. Полностью реализовать проект планируется до конца октября 2020 года", - отметил Павел Заграй.

Модернизация городских очистных сооружений ведется по проекту "Чистая река - главный приоритет" в рамках программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина". Размер гранта Евросоюза составляет около 2 млн евро. Первый транш на сумму 860 тыс. евро уже поступил в распоряжение бенефициаров проекта. Кроме того, из бюджета в качестве софинансирования будет выделено Br450 тыс. На эти средства будут построены очистные сооружения с полной биологической очисткой сточных вод мощностью 3000 куб.м в сутки. В состав объекта входят производственный корпус, блок емкостей, аварийная иловая площадка, а также площадка для складирования и компостирования осадка, канализационная насосная станция, трансформаторная подстанция.

Кроме того, в сотрудничестве с Полесским аграрно-экологическим институтом НАН Беларуси предполагается строительство водно-экологического комплекса, благоустройство прилегающей территории и создание там городской рекреационной зоны.

Всего по программе "Польша - Беларусь - Украина 2014-2020" в Брестской области планируется реализовать 19 проектов с объемом финансирования из средств Европейского союза на сумму более 20 млн евро. На эти средства будет закуплено медицинское и спасательное оборудование, автомобили специального назначения, построены и отремонтированы дороги, здания медицинских учреждений и учреждений системы МЧС, объекты социального назначения и историко-культурные памятники, модернизирована инфраструктура белорусско-польского участка границы, проложены и промаркированы водные и велосипедные туристические маршруты, проведены образовательные кампании и массовые мероприятия. "Все 19 проектов, которые будут реализованы в Брестской области, включают в себя инфраструктурный или инвестиционный компоненты, что предполагает использование данных объектов местными жителями на протяжении долгих лет", - отметил руководитель представительства программы Максим Алданов.

Кроме того, 31 октября 2018 года в рамках программы завершился второй конкурсный набор заявок на мини-проекты. Из поступивших 250 предложений 41 заявка была подана из Брестской области. Результаты конкурсного набора станут известны в апреле 2019 года.-0-