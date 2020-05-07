В жилфонде и организациях Минска 8 мая начнут отключать отопление

Фото из архива
Новости темы "Отопительный сезон"
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице 8 мая начнут отключать отопление. Об этом информирует Мингорисполком в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
"Отопительный сезон завершат для административных зданий, промышленных предприятий, жилых домов, общежитий, гостиниц, вузов. А вот в больницах, поликлиниках, детских садах, школах подачу тепла пока оставят", - сказано в сообщении.
Соответствующее решение принято сегодня на заседании Минского горисполкома.-0-