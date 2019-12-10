В жилфонде Могилева планируют заменить в следующем году более 170 лифтов

10 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В 2020 году в Могилеве планируется заменить более 170 пассажирских лифтов. Об этом во время расширенного совещания в горисполкоме рассказал заместитель генерального директора по строительству МГКУП "Управление коммунальных предприятий" Иван Воробьев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работы будут проходить в рамках реализации государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда", - отметил Иван Воробьев.

В 2019 году планировалось заменить 389 лифтов в жилом фонде города. Из них 121 - переходящие с 2018 года.

"На замену лифтов в Могилеве в 2019 году было выделено более Br14 млн. На данный момент уже произвели замену 315 подъемных механизмов. Продолжаются строительно-монтажные работы по установке еще 34 лифтов. Их закончат до 15 декабря. По оставшимся подъемным механизмам определяют подрядчиков, проводятся переговоры. До конца года в Могилеве заменят все запланированные лифты и проведут пуско-наладочные работы", - заверил заместитель гендиректора.-0-