В жилом доме в Гродно после капремонта протекла кровля - интересы жильцов защитила прокуратура

23 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области проверила соблюдение организациями ЖКХ областного центра законодательства в сфере защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг и потребовала устранить нарушения, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры региона.

Жилой дом по ул.Островского нуждался в капитальном ремонте. Городское ЖКХ заключило договор подряда на эти работы с одним из открытых акционерных обществ. В марте 2019 года объект приняли в эксплуатацию. Гарантийный срок определен в пять лет. Уже через несколько месяцев жильцы дома стали жаловаться на протекающую кровлю.

"Меры к надлежащему рассмотрению таких заявок в организациях системы ЖКХ города не приняли. Аварийная служба в нарушение закона не всегда выезжала на место аварии. Дефектный акт о выявленных нарушениях не составлялся. Подрядчик о необходимости устранения дефектов не извещался, а заявки в итоге оставались без рассмотрения", - рассказали в прокуратуре.

В мае 2021 года поступило очередное такое обращение. На него отреагировал представитель подрядчика: в местах протекания воды установили тазы. Пострадало и имущество жильцов.

По результатам проверки прокуратура Гродненской области внесла начальнику управления ЖКХ Гродненского облисполкома представление. "В акте надзора за упущения и недостатки в работе прокуроры потребовали привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя городского ЖКХ, а также других сотрудников, которые не проконтролировали исполнение договорных обязательств, допустили ущемление прав граждан", - рассказали в прокуратуре.

Строительные дефекты подрядчик устранил уже во время проверки. Вместе с тем прокуратура потребовала от него возместить жильцам дома ущерб, причиненный некачественным ремонтом.-0-