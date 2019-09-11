В жилом комплексе "Минск-Мир" открылся первый детский сад

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марафон открытий учреждений социальной значимости в преддверии 952-летия Минска продолжается. Сегодня торжественно распахнул свои двери ясли-сад №49 "Мир на ладошке" на 230 мест в жилом комплексе "Минск-Мир", передает корреспондент БЕЛТА.

"За 22 года это первый детский сад, открывающийся в Октябрьском районе. Для нас это важное событие. И для жителей нового строящегося микрорайона - тоже, - отметила заведующая яслями-садом №49 Светлана Наркевич. - Группы еще набираются. Всего будут работать две ясельные и десять детсадовских групп. Уверена, очередь желающих определить сюда детей будет только прирастать".

Заказчиком работ выступило УКС Мингорисполкома, а строило ОАО "Стройтрест №35" Строительного управления №210, работники которого постарались на славу. В течение года они возвели на ул.Аэродромной трехэтажное здание с привлекательной отделкой и интересными дизайнерскими решениями. Фасад украшен декоративными колоннами, пилястрами, выступами. Есть элементы витражного остекления, а на крыше установлен стеклянный купол, который добавляет света и расширяет пространство.

Оригинально оформлена и чаша бассейна. Благодаря ярким панно из керамической плитки с изображением морских обитателей на стенах дети смогут в буквальном смысле окунуться в царство Посейдона. Дно бассейна двухуровневое, с плавным переходом от мелкой части к более глубокой.

Начинка новостройки включает полный комплект, необходимый для современного дошкольного учреждения: уютные спальни и игровые, компьютерный класс, медицинский блок (с кабинетами для физиопроцедур и массажа) и т.д. Есть камеры видеонаблюдения (их установлено более 20).

По словам Светланы Наркевич, персонал еще набирается, но в итоге в учреждении будут и воспитатели, и все необходимые узкие специалисты: дефектолог, педагог-психолог, руководители физического воспитания, музыкальные руководители.-0-