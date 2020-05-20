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20 мая 2020, 16:47

В Жировичский монастырь к юбилею доставили 12 отлитых в России колоколов

20 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Отмечаемое 500-летие основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря является знаковым событием, которые сплачивает людей. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Это событие - полутысячный юбилей монастыря - нас всех сплачивает и заставляет задуматься: что такое православная вера, как мы должны себя вести (сплачиваясь, укрепляя товарищество, союзнический дух и доверие друг к другу, преодолевать и нынешнюю беду - COVID-19), как мы жили, как живем сегодня и как хотим вместе строить единое будущее, уходя от ненужных споров, укрепляя доверие, искренность отношений, поддерживая друг друга, делая шаги навстречу", - подчеркнул дипломат.

К юбилею в обитель доставили 12 колоколов, которые отлили на Воронежском колокололитейном заводе Анисимова. Комплект из двенадцати колоколов, временная звонница и будущая колокольня - дар российской стороны к 500-летию основания обители и 550-летию со дня обретения иконы Жировичской Божией Матери. Вес самого большого колокола 4,2 т. На нем отлиты слова "Попечением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко".

Дмитрий Мезенцев рассказал, что все началось с обращения в 2019 году наместника монастыря архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия с просьбой рассмотреть возможность изготовления колоколов для обители. "Понятно, что такую просьбу иначе как поручением, которое для нас есть большая честь к исполнению, мы воспринять не могли. Благодаря быстрому отклику руководства банка ВТБ (Беларусь), губернаторов Новгородской, Свердловской, Воронежской областей нам удалось вместе со специалистами и мастерами колокололитейного завода общими усилиями выйти на важный, очень добрый и значимый результат", - отметил посол.

Дипломат особо подчеркнул вклад многих людей, включая представителей духовенства, благодаря которым удалось реализовать задуманное. Слова благодарности он выразил и компании "Гефест", которая осуществила доставку колоколов в Беларусь.

"Все удалось успеть. Это усилия тех людей, которые душой и сердцем откликнулись на просьбу владыки Гурия", - сказал Дмитрий Мезенцев.

Состоявшийся сегодня в обители крестный ход был немногочисленным в виду эпидемиологических предписаний, однако, как отметил посол, это не умаляет значения события, свидетелями которого все являются. "То, что сегодня также отмечается 550-летие обретения Жировичской иконы Божией Матери, тоже очень важно. Это тот образ, которому приходят поклониться тысячи людей со своими заботами, просьбами, молитвами", - сказал он.

Дипломат подчеркнул важность вклада каждого в дело укрепления белорусско-российских отношений, чтобы они были надежнее, помогая независимым государствам быть сильнее, объединяя общий потенциал, чтобы противостоять современным вызовам. "Верю, что так и будет, верю в систему союзнических связей", - заявил Дмитрий Мезенцев.

Посол этом плане особо отметил совместное возведение новой колокольни, которая будет построена на месте закладного камня. Расходы по ее строительству возьмет на себя Свердловская область, а возводить будут белорусские специалисты. "Это тоже сплав, - констатировал дипломат. - Верим, что когда (пусть это будет как можно быстрее) отступит COVID-19, когда будут смягчены требования, состоится освящение колоколов, того камня, где будет воздвигнута колокольня".

Как сообщалось БЕЛТА, празднование в Жировичах проводится в камерной обстановке. Все службы проходят с соблюдением необходимых мер безопасности и социальной дистанции. К праздничным датам планировали масштабные торжества с участием большого количества гостей и паломников. Из-за эпидемиологической ситуации мероприятия перенесены.

"Это большой и значимый праздник. Встречаем его с радостью", - сказал наместник монастыря архиепископ Гурий.

Он отметил помощь государства, которая оказывается монастырю на протяжении многих лет, в том числе в плане реконструкции, ремонта и восстановления объектов комплекса. Первоначально были отремонтированы здания семинарии, на территории обители выстроены гостевые помещения и трапезная. К празднику практически завершены работы по ремонту братского корпуса - одного из старейших зданий комплекса. Здесь будут жить преподаватели и учащиеся семинарии, насельники монастыря. Обновлена колокольня монастыря, обустроены святые источники, в том числе старейший из них, расположенный под алтарем храма. Еще одним знаменательным событием стала установка памятника преподобномученику Серафиму Жировичскому.

Преобразились накануне праздника и сами Жировичи. Центральная площадь агрогородка полностью благоустроена, значимые объекты населенного пункта приведены в порядок, отремонтированы дороги, жилые дома и инженерные сети.

Жировичская икона широко известна не только как чудотворный образ, но и как уникальное художественное и историко-культурное явление. Она находится в Успенском соборе Жировичского монастыря и считается покровительницей Беларуси. Ее ценят и чтут православные верующие и католики, она входит в список 100 самых значимых православных икон мира. С этой иконой неразрывно связана история Свято-Успенского монастыря, этот комплекс - один из самых масштабных архитектурных ансамблей XVII-XVIII веков на территории страны. За свою историю он ни разу не закрывался, сохраняя преемственность традиций.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное послание соотечественникам по случаю юбилейных дат. "Осознавая важное значение духовной составляющей в формировании традиций белорусского народа и сохранении его культурного наследия, государство оказывает всемерную поддержку в восстановлении Жировичской обители. Неустанные молитвенные труды ее насельников пробуждают в людях добро и любовь, надежду и милосердие, объединяют перед лицом любых испытаний", - говорится в поздравлении.-0-

Фото Леонида Щеглова

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