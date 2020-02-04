В Жировичском монастыре презентовали книгу о 500-летней истории обители

4 февраля, Слоним /Корр. БЕЛТА/. В Свято-Успенском Жировичском монастыре сегодня презентовали книгу "Всенародное заступление Белой Руси". Книга посвящена 550-летию обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летию со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, которые будут отмечаться в мае, передает корреспондент БЕЛТА.

Свято-Успенский Жировичский монастырь

Книга "Всенародное заступление Белой Руси"

История обители представлена в книге письменными источниками, преданиями и воспоминаниями. Уникальные материалы и иллюстрации собраны на более чем 120 страницах. Автором книги является настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного cтавропигиального женского монастыря игуменья Гавриила.

"В 1970 году еще 11-летней девочкой я была на праздновании 500-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери. Я ходила в Жировичскую школу, но насельники монастыря и насельницы закрытого тогда гродненского монастыря были также моими наставниками, бабушками, нянями и, несмотря на разницу в возрасте, друзьями и подружками", - рассказала игуменья.

Игуменья Гавриила

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви протоиерей Сергей Лепин

В 1990-х годах она подготовила брошюру о Жировичском монастыре, которая несколько раз переиздавалась. К юбилею игуменью Гавриилу попросили еще раз подготовить к печати ту брошюру. "Однако мне было совестно просто повторять, тем более что был собран новый интересный материал", - отметила автор. Она призналась, что писала книгу в разных местах. Брала с собой ноутбук и в Жировичскую обитель, работала рядом с Афоном, в других святых местах. Кроме того, серьезно пришлось потрудиться с дизайнерами над оформлением издания.

Игумения Гавриила

"Книгу важно было представить не для какого-то осмысления или споров. Наоборот, она направлена на простого человека. Чтобы каждый читатель смог прочувствовать сердце книги. Она и писалась с сердцем, любовью, благодарностью к братьям и сестрам, которых я знала раньше", - подчеркнула игуменья Гавриила.

Настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного cтавропигиального женского монастыря игумения Гавриила и пресс-секретарь Белорусской православной церкви протоиерей Сергей Лепин

Наместник монастыря архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий отметил, что сейчас активно идет подготовка обители к празднованию. В частности, реставрируется колокольня монастыря, реконструируется братский корпус, обустраиваются святые источники.

Наместник Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий

Свято-Успенский Жировичский монастырь

Благоустраиваются и Жировичи, в порядок приводятся значимые объекты населенного пункта, в том числе идет капитальный ремонт жилья, обновляются дороги, инженерные сети, обустраиваются стоянки для туристов. Продолжается озеленение территорий.

Чудотворная Жировичская икона Божией Матери

Камень, на котором нашли чудотворную Жировичскую икону Божией Матери

Торжества состоятся в мае. Их центром станет Жировичский монастырь, но предполагается, что в стороне от важного события не останутся агрогородок Жировичи, Слонимский район, Гродненская область, другие регионы страны. К юбилейным торжествам подготовлены тематические экскурсионные маршруты, в том числе виртуальные, по святыням региона, природным достопримечательностям, историческим местам. В дни торжеств в Жировичах запланированы выставка редких и самодельных книг "Дакрануцца да духоўнасці", продажа изделий народного творчества, мастер-классы народных умельцев. Примет населенный пункт в эти дни и V Открытый фестиваль "Жыровіцкі фэст".-0-

Фото Леонида Щеглова