В Жлобинском районе необходимо развивать малый и средний бизнес - Рогащук

29 апреля, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе необходимо развивать малый и средний бизнес. Таким мнением поделился сегодня с журналистами помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук, посещая район, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Рогащук обратил внимание: в Жлобинском районе, пусть ненамного, но уменьшилось количество малых предприятий. "Город крупный, есть рабочие руки. Условия в стране созданы, однако надо именно райисполкому приложить силы для того, чтобы малый и средний бизнес развивался в этом городе", - подчеркнул помощник Президента.

"Думаю, что скоро с пандемией справимся, и свое развитие должны получить туристические услуги, в том числе и промышленный туризм, например, на БМЗ. Кроме того, вокруг красивые места. Туристический потенциал и сфера услуг в таких городах должны развиваться в первую очередь", - добавил Николай Рогащук.

Говоря о промышленности района, помощник Президента отметил, что валообразующее предприятие БМЗ нацелено на увеличение объемов экспорта, производства. "Предприятие будет развиваться и решать поставленные задачи по увеличению объемов. Оно дает немалый вклад в копилку ИФО в целом по области", - добавил инспектор по Гомельской области.

Генеральный директор БМЗ Дмитрий Корчик проинформировал, что начало года принесло положительные результаты. "Предприятие сработало с чистой прибылью, рентабельностью продаж. Сегодня европейский рынок (более 50% экспорта - это именно европейский рынок) выходит из пандемии, увеличивается объем заказов. На данный момент, если говорить про портфель заказов, мы законтрактованы до конца года по всем видам продукции", - сказал руководитель.

По его словам, у компании сегодня есть возможности для повышения заработной платы. "Это один из основных индикаторов, который говорит о том, что предприятие развивается, двигается вперед", - уточнил Дмитрий Корчик.

Руководитель подчеркнул, что предприятие ставит перед собой серьезные задачи, в том числе касающиеся технического перевооружения. Ориентир на ближайшую перспективу - закончить реконструкцию во втором электросталеплавильном цеху пылегазоулавливающей установки. "Это вопрос экологии, и тема обсуждается на уровне Министерства промышленности. Также в планах - дальнейшая модернизация и техническое перевооружение сталепроволочных цехов. Мы не должны стоять на месте", - заключил Дмитрий Корчик.-0-