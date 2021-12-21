В Жодино руководитель организации создал цепочку сделок по смене собственника авто

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекция МНС по Жодино выявила, что руководитель организации создал цепочку сделок по смене собственника автомобиля, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Инспекция МНС по Жодино провела проверку ЧП "В", которое ведет оптовую торговлю продуктами питания. На основании анализа и собранных доказательств проверкой установлено, что руководитель организации создал цепочку сделок по смене собственника автомобиля: его продали физлицу, после чего - управляющему (индивидуальному предпринимателю), затем конечному покупателю (организации). Целью указанной сделки являлось получение руководителем предприятия личного дохода.

По результатам проверки организация была признана налоговым агентом в отношении доходов, полученных физлицом (руководителем) от конечного покупателя автомобиля. В соответствии со ст.216 Налогового кодекса организации как налоговому агенту предъявлен подоходный налог с физических лиц в размере Br9 тыс.

Также в соответствии со ст.33 Налогового кодекса произведена корректировка налоговой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль путем увеличения выручки от реализации исходя из фактической цены реализации автомобиля. Сумма неуплаченных налогов составила Br25,5 тыс. Средства полностью поступили в бюджет.-0-