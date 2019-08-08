В Жодино в этом году планируют заменить 10% тепловых сетей

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино в 2019 году планируют заменить 10% тепловых сетей и реконструировать 20% центральных тепловых пунктов, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер Жодинской ТЭЦ Сергей Даланов.

"Жодинская ТЭЦ приняла на баланс у коммунальщиков Жодино 111 км тепловых сетей. Хозяйство мы получили не самое лучшее и пришлось создавать новую структуру для его обслуживания, набирать людей, покупать технику. После анализа поврежденности тепловых сетей были выбраны объекты для замены. На этот межотопительный период запланирована замена 14 км тепловых сетей. Это 10% от всего объема (140 км), достаточно много", - сказал Сергей Даланов.

Также на текущий год запланирована реконструкция шести центральных тепловых пунктов (ЦТП). Всего их в Жодино 29, то есть предстоит обновить 20%. Причем, подчеркнул главный инженер, речь идет не о покраске и побелке, а о полной замене изношенного оборудования с установкой нового. Некоторые пункты даже пришлось снести, так как здания были в неудовлетворительном состоянии.

Чтобы на время ремонта жители города не остались без горячей воды, на участках, где проводится замена, были построены временные трубопроводы и установлены временные ЦТП в виде небольших вагончиков. Таким образом, воды не было всего 1-2 дня.

Все работы планируется выполнить до сентября. Будет потрачено около Br10 млн - это средства РУП "Минскэнерго" и республиканского бюджета. "В 2018 году поменяли около 6 км теплосетей, в нынешнем будет 14 км, а в 2020-м сделаем еще больше. У нас осталось еще примерно 25-30% сетей, срок эксплуатации которых превышает 25 лет", - заключил Сергей Даланов.-0-