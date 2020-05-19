Вахтовый метод работы, медконтроль - в домах-интернатах Гомельской области приняты допмеры

19 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные меры для минимизации распространения коронавирусной инфекции приняты в домах-интернатах для престарелых и инвалидов и отделениях круглосуточного пребывания Гомельской области. Об изменениях, которые внесла эпидемиологическая обстановка в работу соцучреждений региона, корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько.

"Эпидситуация внесла коррективы в привычный распорядок дня работников и проживающих. Наши подопечные - пожилые люди с хроническими заболеваниями, инвалиды. В нынешней ситуации это самая уязвимая категория. Для снижения всех возможных рисков сотрудники соцучреждений переведены на вахтовый метод работы. Они ухаживают за постояльцами, оказывают им помощь и живут в учреждении, не выходя за его территорию 14 дней. Таким работникам оборудованы места для сна и отдыха, организовано питание", - отметил Петр Шутько.

Уход в домах-интернатах для престарелых и инвалидов Гомельской области получают более 3 тыс. человек, еще свыше 200 постояльцев - в отделениях круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения.

Чтобы минимизировать контакты между проживающими, приостановлено проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий. Запрещены посещения постояльцев, им не разрешено выходить и за пределы территории.

"Каждое социальное учреждение с круглосуточным проживанием инвалидов и престарелых разработало и утвердило планы по предупреждению распространения COVID-19", - подчеркнул председатель комитета. В домах-интернатах ежедневно проводят медицинский контроль - проверяют температуру и общее состояние всех подопечных и работников. Разработаны карты маршрутизации для сотрудников. Пути перемещения проживающих исключают пересечение потоков.

"Мы предусматриваем разные ситуации. Например, если будет отмечена групповая заболеваемость ОРИ или другими инфекциями, в каждом доме-интернате есть возможность перепрофилировать жилые помещения для изоляции. На случай выявления людей с коронавирусной инфекцией есть противочумные костюмы, респираторы, защитные щитки и очки, предусмотрены также специальные карантинные зоны. В отдельных учреждениях из-за единичных случаев заболевания ОРИ алгоритмы уже отработали на практике, и они подтвердили свою эффективность", - уточнил собеседник.

Усилена и санитарная обработка. На входах в здания, в столовых, комнатах приема пищи, санитарных узлах, местах общего пользования установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук. Влажную уборку помещений с дезсредствами проводят не менее двух раз в сутки. Регулярно обрабатывают дверные ручки, поручни, перила, краны, другие предметы, проветривают помещения, проводят обеззараживание воздуха. В обеденных залах расстояние между столами составляет не менее 1,5 м.

Во всех домах-интернатах создан неснижаемый месячный запас средств индивидуальной защиты (масок перчаток), дезинфицирующих и антисептических средств, медикаментов.

Петр Шутько отметил, что в нынешней ситуации соцучреждения региона получают необходимую помощь от облисполкома, общественных и благотворительных организаций и неравнодушных граждан.

"Дома-интернаты и отделения круглосуточного пребывания работают в тесной взаимосвязи с санитарно-эпидемиологической службой, а также здравоохранением. Наши специалисты прошли дополнительные инструктажи. В коллективах работают штатные психологи, оказывающие психологическую поддержку работникам и подопечным," - заключил председатель комитета.-0-