15 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вахту Памяти откроют в Могилеве в День народного единства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Столярова.

"Традиционно в сентябре проводится торжественный митинг, посвященный открытию Вахты Памяти, - отметила Ирина Столярова. - В этом году он символично пройдет 17 сентября в День народного единства. Помимо учащейся молодежи в нем примут участие представители органов власти, ветеранских и общественных организаций, военкоматов и воинских частей. В программу мероприятия войдут прием в пионеры, работа интерактивных площадок, акция "Мы - едины!", подведение итогов городского смотра-конкурса на лучшую организацию и несение Вахты Памяти среди учреждений образования города".

В начале митинга собравшиеся возложат цветы к Вечному огню, почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Завершит торжество передача символа Вечного огня командирам почетных караулов учреждений образования и торжественный вынос белорусского флага.

"В этом году Вахте Памяти у Вечного огня в областном центре исполняется 37 лет, - подчеркнула Ирина Столярова. - Традиционно ее несут лучшие учащиеся учреждений образования Могилева. Таким образом подрастающее поколение отдает дань уважения всем тем, кто сражался за свободу и независимость нашей страны, выполняя свой долг чести перед Родиной".-0-