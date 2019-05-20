Вакансии строительных профессий предложат на дне предприятия в Гомеле

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общегородской день предприятия для безработных и незанятых в экономике граждан пройдет 21 мая в Гомеле, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.
На встречу с представителями отдела кадров открытого акционерного общества "Гомельжелезобетон" приглашают всех желающих. На предприятии открыты вакансии по профессиям электрогазосварщик, слесарь КИПиА, машинист мостового крана, стропальщик, подсобный рабочий и др.
Во время собеседования каждый соискатель может задать потенциальному нанимателю интересующие вопросы о размере заработной платы, графике работы, а также презентовать себя как специалиста.
День предприятия пройдет с 10.00 до 12.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома по улице Пролетарской, 18.-0-
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