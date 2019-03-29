Вакансии в организации стройиндустрии предложат на Дне предприятия в Гомеле

29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 4 апреля пройдет День предприятия с участием ОАО "Гомельжелезобетон", сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

На мероприятии, которое продлится с 10.00 до 12.00 в здании управления, предложат более 20 вакансий. В частности, среди заявленных предложений - отделочник железобетонных изделий, формовщик, машинист крана, маляр, штукатур, мастер участка и мастер цеха и др.

Представители кадровой службы предприятия разъяснят требования и условия приема на работу, проведут собеседования. Пришедшим на День предприятия рекомендуют при себе иметь паспорт, документы об образовании, трудовую книжку. По некоторым специальностям есть возможность пройти обучение.

Также желающие смогут ознакомиться с базой вакансий в целом в областном центре, узнать информацию о предоставлении субсидий для организации предпринимательской деятельности, получить консультации по законодательству о занятости населения, профессиональному обучению безработных граждан и т.д.-0-