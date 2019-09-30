Вакансии в сфере промышленности, общепита и здравоохранения предложат на мини-ярмарке в Гомеле

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общегородская мини-ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 1 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

На мероприятие приглашают безработных и трудоспособных граждан, не занятых в экономике, с 10.00 до 12.00 в управление по труду, занятости и соцзащите горисполкома (ул.Пролетарская, 18). О предложениях трудоустройства желающим расскажут представители кадровых служб городских предприятий и организаций промышленности, общественного питания и здравоохранения. В списке заявленных вакансий рабочие профессии - от подсобного до мастера участка, в медсферу приглашают как претендентов на рабочие специальности, так и в штат младшего медицинского персонала.

Организаторы рекомендуют приходить на мини-ярмарку с трудовой книжкой, паспортом, документами об образовании. Если соискатель не найдет подходящий вариант из предложенных на ярмарке, он сможет изучить вакансии из банка службы занятости, в котором более 3 тыс. позиций.

На мероприятии представители фонда социальной защиты населения, налоговой инспекции проведут консультации по финансовой грамотности при самозанятости, организации своего дела. Необходимые платежи, формирование отчетностей - эти и другие вопросы разъяснят компетентные специалисты.-0-