Вакансии в сфере торговли предложат в День предприятия в Гомеле

19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. День предприятия, на котором предложат вакансии в сфере торговли, пройдет в Гомеле 25 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

В этот раз организаторы решили несколько изменить формат проведения: безработных и незанятых граждан приглашают с 10.00 до 12.00 непосредственно в магазин "Два гуся" по улице Свиридова, 20.

Соискателям предложат такие позиции, как продавец 4-6-го разряда, контролер-кассир (контролер), охранник, комплектовщик, грузчик, бухгалтер.

Во время мероприятия желающие смогут пообщаться с представителями отдела кадров ООО "Широких", узнать об условиях труда, оплаты и других нюансах. Некоторым соискателям, возможно, предложат трудоустройство уже при собеседовании, поэтому пришедшим на День предприятия рекомендуют при себе иметь паспорт, документы об образовании, трудовую книжку, при наличии - санитарную.

Как отметили в управлении по труду, занятости и социальной защите, всего в городском банке вакансий насчитывается около 3 тыс. предложений.-0-