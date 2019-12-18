Вакансии водителей и слесарей предложат во время Дня предприятия в Гомеле

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общегородской День предприятия для безработных и незанятых в экономике граждан пройдет в Гомеле 19 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Вакансии предлагает КУП "Горэлектротранспорт". На предприятие требуются такие специалисты, как слесарь по ремонту подвижного состава, водители троллейбуса и автомобиля, машинист автомобильного крана, электромонтер по испытаниям и измерениям, повар.

На встречу с представителями кадровой службы "Горэлектротранспорта" приглашают всех желающих соискателей.

В управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома подчеркнули, что также предусмотрена возможность обучения профессии "водитель троллейбуса" с последующим гарантированным трудоустройством.

Основной производственно-хозяйственной деятельностью КУП "Горэлектротранспорт" является перевозка пассажиров, а также проведение всех видов ремонта троллейбусов, управление движением транспорта на линии, организация энергоснабжения и др.

День предприятия пройдет с 10.00 до 11.00 по ул. Пролетарской,18.-0-