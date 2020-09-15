Вакцинацию будут проводить более 150 медучреждений Витебской области

15 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области вакцинацию будут проводить 150 учреждений здравоохранения, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич.

Прививочная кампания в регионе уже стартовала. Вакцинировать в нынешнем сезоне планируется 40% населения. В том числе за счет местного бюджета, средств предприятий и организаций, личных средств граждан - 27% населения. За счет республиканского бюджета - 13%. Планируется привить 75% граждан из групп риска (дети возрастом от шести месяцев до трех лет, дети и взрослые с хроническими заболеваниями, иммуносупрессией, пациенты старше 65 лет, медработники и представители некоторых других отраслей). Для иммунизации применяется вакцина российского производства. По желанию платно также может быть использована вакцина других изготовителей.

Владимир Синкевич подчеркнул: прививка - наиболее эффективная защита от гриппа и его осложнений. Сентябрь - ноябрь - оптимальное время для вакцинации перед ожидаемым сезонным подъемом заболеваемости. А этой осенью вакцинация против гриппа будет особенно важна, убежден главврач.

"В настоящее время в области сохраняется соответствующая сезону ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Вновь повышается актуальность неспецифических мер профилактики: соблюдения социальной дистанции, гигиены рук, частого использования санитайзеров, при необходимости - масок. Также нужно активно двигаться, придерживаться режима питания и здорового образа жизни", - добавил Владимир Синкевич.-0-