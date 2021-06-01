Вакцинацию от COVID-19 пройдут китайские студенты из вузов Витебской области

1 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Поступившей вчера в Витебскую область вакциной китайского производства будут привиты студенты КНР, которые обучаются в вузах региона. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич.

Кампания по иммунизации населения в Витебской области продолжается. Прибыла очередная партия вакцины производства КНР. Сегодня ее получают учреждения здравоохранения области. Этой же вакциной привьют китайских студентов, которые обучаются в вузах Витебщины.

Не сбавляет обороты кампания по иммунизации населения из числа групп риска. Вакцинацию прошли около 65% работников учреждений здравоохранения и фармацевтических учреждений. Активно вакцинируются граждане, круглосуточно проживающие в учреждениях соцобслуживания, более 80% из их числа получили прививки от COVID-19. Также вакцинировано более 54% работников таких учреждений. В регионе продолжают прививать людей старше 61 года, граждан, имеющих хронические заболевания, и другие категории граждан, которые по специфике своей деятельности чаще всего контактируют с людьми.

Сейчас учреждения здравоохранения области ведут работу с предприятиями области, продолжая формировать списки работников, которые с учетом этапности будут получать вакцину от коронавируса.

Кроме того, в рамках подготовки к фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске" для последующей вакцинации от COVID-19 определят перечень работников стационарных объектов торговли, общественного питания, гостиниц, учреждений культуры и других организаций, задействованных в непосредственном обслуживании гостей и участников фестиваля.

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалисты-эпидемиологи рекомендуют придерживаться социального дистанцирования, соблюдать масочный режим в местах массового скопления народа, а также соблюдать личную гигиену - мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами.-0-

Вакцинация китайских граждан против COVID-19 началась в Минске