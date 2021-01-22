Вакульчик: нужно активнее льготировать бизнес в сельской местности

22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Предоставление льгот по налогам для бизнеса в сельской местности будет способствовать развитию регионов. Такое мнение высказал сегодня во время обсуждения проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно предложенному варианту проекта программы, ставка делается на потенциал крупных городов численностью свыше 80 тыс. человек, областные центры. Не менее важно, убежден Валерий Вакульчик, развитие сельских территорий. "Источником и хранителем нашей уникальности, самобытности белорусского народа являются прежде всего деревни, малые и средние населенные пункты. Очень важно способствовать созданию там рабочих мест. Чтобы инициативные, предприимчивые люди были заинтересованы открывать новые предприятия, повышать трудовую занятость на селе, нужны льготы. Причем, чем дальше от центра, тем больше должно быть льгот", - считает помощник Президента.

"Пусть мы меньше налогов получим, но за счет того, что повысим привлекательность жизни в сельской местности, есть шанс приобрести намного больше. Это способствовало бы реализации программы социально-экономического развития страны в части развития регионов", - дополнил он.

Оценивая проект программы в целом, Валерий Вакульчик отметил, что "если мы даже наполовину сможем ее реализовать, это уже будет очень серьезный прорыв и значительно повысит уровень жизни населения нашей страны, будет способствовать укреплению независимости нашего государства".

Основные направления социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку представил в Брестском облисполкоме министр экономики Александр Червяков. В обсуждении приняли участие представители руководства Минтруда и соцзащиты, Минжилкомхоза и Минстройархитектуры, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей, делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Брестской области.-0-