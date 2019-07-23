Валовой сбор рапса в Гродненской области в 1,5 раза выше прошлогоднего

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в нынешнем году рапса собрано в 1,5 раза больше. Об этом во время республиканского селекторного совещания по вопросам уборки урожая сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Уборочная кампания в регионе набирает ход, включились в нее все хозяйства. Уже убрано около 22% площадей зерновых, собрано около 300 тыс. т зерна.

"Аномально жаркий июнь, конечно, сказался на созревании зерна. Однако виды на урожай неплохие. Планируется, что будет собрано на 25-30% зерна больше, чем в прошлом году. Заканчивается и уборка рапса. Собрано свыше 157 тыс. т, что в 1,5 раза больше прошлогоднего. Урожайность этой культуры составляет около 30 ц/га", - рассказал Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что в регионе сделано все, чтобы провести уборочную кампанию качественно и в срок. Подготовлена техника, сушильные комплексы, обеспечены хозяйства необходимыми кадрами, создан достаточный запас топлива.

Владимир Кравцов

Продолжается и заготовка травянистых кормов. Убрано около 50% второго укоса. Планируется, что в регионе будет заготовлено около 30 ц кормовых единиц на условную голову скота, что позволит сфере животноводства уверенно провести осенне-зимний период.

Хорошие виды на урожай сахарной свеклы. Планируется собрать 1,75 млн т, что позволит обеспечить потребности в сырье Скидельского сахарного комбината и партнеров-заводов в других областях. Также ожидаются высокие урожаи картофеля, овощей.

Вытереблено в Гродненской области около 65% льна. Началась поставка сырья на льнозаводы. Планируется, что показатель по поставке на переработку 7 тыс. т льноволокна регион выполнит.-0-