Валовой сбор зерна в Витебской области вырос на 30%

24 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Валовой сбор зерна в Витебской области в этом году достиг 980 тыс. т, а с учетом личных подсобных хозяйств населения и фермеров - более 1 млн т, что на 30% больше уровня 2018 года. Об этом сообщил сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на пресс-конференции, посвященной развитию агропромышленного комплекса области и проведению регионального фестиваля ярмарки тружеников села "Дажынкі", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам губернатора, все было сделано для достижения другого результата: по оценке специалистов, на полях региона было около 1,2 млн т хлеба. Выйти на этот уровень региону не позволила погода: весной на западе области два месяца не было дождей, а в разгар уборочной страды две недели непрерывных дождей привели к полеганию зерновых, зарастанию их сорняками.

"Вместе с тем посевная прошла организованно. Урожайность сложилась выше уровня прошлого года, выполнен госзаказ по поставке зерна. По производству зерна на 1 балло-гектар пахотных земель с показателем 106 кг Витебская область стала второй после Брестской области (112 кг). 100-тысячный намолот преодолели два района - Оршанский и Витебский", - отметил председатель облисполкома.

Николай Шерстнев подчеркнул, что аграрии региона могут подстроиться и приноровиться к климатическим особенностям - ключевому для северных земель фактору в земледелии. Для этого должны строго соблюдаться все технологические регламенты, использоваться энергонасыщенная техника, люди должны быть заинтересованы в результате своей работы. В связи с этим проводится планомерная работа с аграриями, в том числе с молодыми кадрами, по их профессиональной подготовке и материальному стимулированию труда, приобретается новая техника в хозяйства.

Серьезное внимание уделяется приведению в порядок пахотных земель. "Площадь пашни в прежние годы составляла в Витебской области 1,1 млн га. Сейчас - примерно 800 тыс. га, однако и их необходимо приводить в соответствие с требуемыми стандартами, чтобы получать хороший урожай. Сейчас мы не трогаем неиспользуемые, заболоченные земли, а работаем с теми, что входят в структуру севооборота. Каждый год приводим в порядок около 10 тыс. га пашни и прилегающие земли", - отметил председатель облисполкома. Николай Шерстнев выразил уверенность, что уже в ближайшие пять лет ситуация в растениеводстве области кардинально поменяется, а первые результаты станут видны уже в ближайшие три-четыре года.-0-