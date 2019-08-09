Валун ледникового периода обнаружили в Светлогорском районе

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В лесном массиве Светлогорского района местные энтузиасты обнаружили камень ледникового периода. О своей неслучайной находке корреспонденту БЕЛТА рассказал житель Светлогорского района Василий Сокур.

Об этом камне Василий Сокур не раз слышал от местных старожилов. Люди говорили, что необычайный валун размером с дом есть где-то в лесах. Точное место его расположения никто назвать не мог. Однако о нем ходило много легенд. Одна из них гласила, что в былые времена хуторяне оставляли на камне материю, а наутро забирали готовую одежду и в благодарность оставляли дары. За это камень прозвали Кравцом, еще одно его название - Пересвет.

Сведения о валуне житель Светлогорского района искал не один год. Занимаясь этим делом, Василий Сокур собрал таких же увлеченных сохранением народных традиций. Это люди абсолютно разных профессий и социального статуса. Вместе они развернули поиски, наводили справки в разных организациях, не забывали про старейших жителей района. "Мы связывались и с историками, которые также подтверждали сведения о существовании ледникового валуна. Запрашивали информацию в лесничестве", - поделился мужчина.

Прочесывали лес буквально по метрам и в конце июля вышли на валун. "Это место силы, которую ощущают те, кто прикасается к камню или находится возле него, - рассказал Василий Сокур. - Это особое место и должно быть доступно для людей».

Сейчас большая часть валуна находится в земле. Но его величие и масштаб, по словам собеседника, видно невооруженным взглядом. В народе говорили, что Пересвет исполняет заветные желания и сохраняет тепло круглый год, рядом с ним невозможно замерзнуть. Ни подтвердить, ни опровергнуть пока эти сведения нельзя. Василий Сокур рассказал, что ночевал у своей находки - камень оставался теплым и во время заката, и на рассвете. Сохранятся ли эти свойства в холодный период, предстоит проверить.

По поводу исполнения желаний, загаданных у камня, Василий Сокур ответил откровенно: "В современном мире люди во что-то верят, во что-то нет. Но я больше, чем убежден, что у этого камня многие смогут найти то, чего им не хватает в суете будней. Культовое сильное место наполняет спокойствием и умиротворением". По убеждению мужчины, здесь многие смогут просто остаться наедине с собой, услышать себя, переосмыслить какие-то вещи, зарядиться энергией.

Незадолго до этого энтузиасты, объединив усилия, смогли возродить родник Ясочка под Паричами. Теперь к нему не зарастает народная тропа, сюда приезжают за родниковой водой все желающие.

В перспективе Василий Сокур видит, что два этих места может связать экологическая тропа. Идея объединить одной концепцией воду и камень появилась у светлогорских инициаторов после беседы с народным художником Беларуси, минским скульптором Иваном Миско. В настоящее время он работает над проектом "Вода и камень", хочет организовать одноименные пленэры в разных уголках страны. Участниками слетов станут художники, скульпторы и архитекторы, которые также помогут в благоустройстве природных источников.

Светлогорские же энтузиасты планируют заручиться поддержкой местных властей и населения. Они верят, что совместными усилиями удастся сохранить наследие и создать еще один знаковый объект в регионе. Для этого еще предстоит обследовать прилегающую местность, облагородить сам камень.-0-